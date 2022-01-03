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Tokat'ta, Afrikalıların düğün konvoyu görenleri şaşırttı

Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını söyledi

03 Ocak 2022 09:40

Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyunda otomobillerin camlarından sarkarak dolaşması görenleri şaşırttı.

Afrika’nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, Tokat'ta dünyaevine girdi. Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan çift düğünlerini kentte yaptı. Afrikalı çiftin düğün konvoyu ise görenleri şaşırttı.

"Çad kültürünü Türkiye'ye tanıtmak istedik"

Yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı. Yöresel müzikleri eşliğinde eğlenen Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını kaydetti.

Halime SalehTokatAfrikalıların düğün konvoyuMahamat HassoubaHalime Saleh

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