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Togolu golcü, rakip kalecinin hayatını böyle kurtardı

28 Şubat 2017 16:27

Çek Cumhuriyeti liginde oynanan Slavacko - Bohemians 1905 maçında Togolu golcü Francis Kone, dili boğazına kaçan rakip takımın kalecisi Martin Berkovec'in hayatını kurtardı. Slovacko oyuncusu Kone, takım arkadaşı Daniel Krch ile çarpıştıktan sonra fenalaşan kalecinin dilini geri çekerek nefessiz kalmasını önledi. Kaleci Berkovec, Facebook'tan teşekkür mesajı yayımladı, "Acil müdahelesi için Kone'ye teşekkür ederim. Kurtulduğum için mutluyum" dedi. Kone ise, daha önce Tayland'da bir kez, Afrika'da da iki kez futbolculara benzer müdahalelerde bulunduğunu söyledi, "Dillerini yutmamalarını sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

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