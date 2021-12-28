TOGG'un bagajını açan muhabir görevliden azar işitti

TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan İhlas Haber Ajansı muhabiri Uğur Uslubaş, bagajı açtığı için görevliden azar işitti. O anlar canlı yayına böyle yansıdı.

Gemlik'teki fabrikada yerli otomobil TOGG'un çalışmaları devam ediyor. Dün yapılan fuar tanıtımında yerli otomobil TOGG'un özelliklerini canlı yayında anlatan Muhabir Uslubaş, bagajı açtı görevlinin tepkisiyle karşılaştı.

TOGG ceosu Gürcan Karakaş'ın, 2023'ün ilk çeyreğinde otomobilin kullanıcılarıyla bulaşacağını aktardığı sırada Uslubaş bagajı açtı. O sırada görevli Uslubaş'a hemen müdahale etti ve "açmayın dedik" diye öfkeyle azarladı. Uslubaş ise görevliye sadece "canlı yayındayız" diyebildi.