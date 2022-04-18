TOGG: Montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı

TOGG resmî sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan üretim fabrikasındaki gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Resmî hesaptan bir video ile paylaşılan bilgilere göre, boya tesinin yüzde 96'sı, gövde tesisinin yüzde 92'si, montaj tesisinin de yüzde 89'u tamamladığı açıklandı.

Videoda, Gemlik tesisindeki çalışmaların planlandığı doğrultuda ilerlediği bildirilerek, boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandığı, buna göre, boya tanklarının ve fırınlarının testlerine başlandığı, 63 bin 933 metre elektrik kablolama yapıldığı ve 26 bin 771 metre boru hattı döşendiği aktarıldı.

Gövde tesisinin yüzde 96'sının bitirilerek, üretim hattı robot yerleşimi tamamlandığı, 24 bin 157 metre elektrik kablolama yapıldığı ve 48 bin 684 metre boru hattı döşendiği bildirildi.

Montaj tesisinin de yüzde 89'u tamamlanarak, 29 bin 216 metre elektrik kablolama yapıldığı, 53 bin 335 metre boru hattı döşendiği yönünde açıklama yapıldı.