T24 LogoT24 Logo
Haberler

TOBB 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel video yayımladı

“Bu destan Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik Türkiye’dir”

18 Mart 2021 10:05

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bir video yayınladı. Video, “Bu destan Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik Türkiye’dir”  başlığı ile paylaşıldı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi için yaptığı konuşmasında "Çanakkale; Milli Mücadele’nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu’yu İstiklal Harbinde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun" dedi.

Tanıtım filmini hazırlayan TOBB K. Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame de böyle bir projeye imza atmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi’nin 106. yılına özel hazırladığımız bu filmi destansı zaferin tüm kahramanlarına adıyoruz" dedi.

 

Türkiye Odalar BirliğiTOBBRifat Hisarcıklıoğlu18 MartÇanakkaleÇanakkale zaferiDestanÇanakkale detanımilli ruhberaberlik106. yıl

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere: Su kesilmemesine özen gösterin, askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Netflix Türkiye, bu yıl yayınlanacak filmleri açıkladı

Sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu; kale arkasından gol attı

CHP’li Ağbaba: Sokak emekçileri pandemide olduğu gibi 'tam kapanma'da da unutuldu; açlığa terk edildi!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı: Ona...

Fatih Altaylı: FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte, teknik...

İmamoğlu'na açılan soruşturmaya ilişkin Hulki Cevizoğlu'nun yorumu: Kendi kendilerini şikâyet...

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...

Hıncal Uluç: Tarkan benim için bitti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24