TOBB 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel video yayımladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bir video yayınladı. Video, “Bu destan Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik Türkiye’dir” başlığı ile paylaşıldı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi için yaptığı konuşmasında "Çanakkale; Milli Mücadele’nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu’yu İstiklal Harbinde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun" dedi.

Tanıtım filmini hazırlayan TOBB K. Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame de böyle bir projeye imza atmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi’nin 106. yılına özel hazırladığımız bu filmi destansı zaferin tüm kahramanlarına adıyoruz" dedi.