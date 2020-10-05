TKP: Parti çalışmalarımıza tarikat üyeleri saldırdı; Karabağ üzerinden çevreyi galeyana getirmeye çalıştılar

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul- Bahçelievler’deki Yayla Semt Evi’ndeki parti çalışmalarına tarikat üyesi olduğu iddia edilen kişilerin saldırdığını açıkladı.

Açıklamaya göre tarikat mensubu olduğu öne sürülen kişilerin aynı mahalledeki bir kafeden çıktığı sırada, bir araba da parti üyelerinin yer aldığı kalabalığın içine daldı. Çıkan arbedede bir parti üyesi hafif şekilde yaralandı.

İddiaya göre saldıran grup olayın Karabağ meselesinden çıktığını söyleyerek çevredekileri galeyana getirmeye çalıştı.