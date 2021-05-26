TKP'den Erdoğan'a "Daha neler olacak neler" yanıtı: Evet, halka karşı suç işleyen herkes yargılanacak

Türkiye Komünist Partisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." sözlerinin ardından #dahanelerolacakneler etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maddeler sıraladı. Paylaşımda "Halka karşı suç işleyen herkes yargılanacak" denildi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu maddeler sıralandı:

''-Halka karşı suç işleyen herkes yargılanacak.

-Uyuşturucu ticareti yapıp, cinayetler işleyip vatan ve millet kavramlarının arkasına sığınanlar hesap verecek.

-Halka ait işletmeleri özelleştirme adı altında alanın da satanın da yakasına yapışılacak.

-Ormanları, madenleri, akarsularımızı yağmalayan yerli ve yabancı tekellerin burnundan fitil fitil getirilecek.

-Laikliği ayaklar altına alan, din adına konuşan, dini inançları istismar eden siyasetçilerin devri sona erecek.

-Bugünkü Anayasa'da dahi yasak olan tarikatlar dağıtılacak.

-Halkımızı yoksulluğa, işsizliğe, açlığa mahkum eden bu sömürü düzeninin sahipleri, sözcüleri, uşakları, fedaileri süpürülüp atılacak

-Evet bütün bunlar olacak çünkü insanlık asla boyun eğmez.''