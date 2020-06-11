"Tiyatrolar ayakta kalmak için Kültür Bakanlığı’ndan kredi talep ediyor; yanıt henüz verilmiş değil"

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından, kültür sanat alanında faaliyet gösteren özel tiyatrolar da nasibini aldı. Tiyatro Kooperatifi'nin kurucularından Iraz Yöntem ve Mert Fırat özel tiyatroların salgından nasıl etkilendiğini ve bir yıl içinde 55 ortağa yükselen Tiyatro Kooperatifi'ni Nuray Büyükdağ'a anlattı. Yöntem ve Fırat, Türkiye genelinde Tiyatro Kooperatifi Birliği oluşturma hedeflerini dile getirdi.

"Tiyatrolar üzerindeki maddi yük azaltılmalı"

Sektörün sorunlarının temelinin ekonomiye dayandığını, bu nedenle de ekonomik temelli bir örgütlenme modeli olan kooperatifçiliği seçtiklerini belirten Iraz Yöntem, “Amacımız, kısa vadede tüm üretim ve uygulama süreçlerinde tiyatroların üzerindeki maddi yükü azaltmak, orta vadede gelirlerinde artış sağlayacak çalışmalar yapmak, uzun vadede mesleki alanda yasal mevzuat değişikliği yaptırabilmek” dedi.

Tiyatro Kooperatifi'nin amacının "her bölgenin kendi derdini, kendi sanat anlayışını, kendi sanat politikasını kendisinin inşa ettiği bir örgütlenme biçimi oluşturmak" sözleriyle açıklayan Mert Fırat "Mevcut Fikir Masaları’mız ile de farklı sanat disiplinlerinden katılımcılar ile bir araya geliyoruz. Ve ileri tarihte de Türkiye'de ‘sanat kurumu nasıl oluşur’u tartıştığımız bir çalışma planlıyoruz. Çözüm odaklı ve birlikte değiştirmeye yönelik, kimseyi geride bırakmadan, her türlü bakış açısını kapsadığımız bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

"Bakanlıktan kredi talebine cevap yok"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlayan görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Mert Fırat ve Iraz Yöntem, 2 buçuk aydır karşılanmayan taleplerinde ısrarcı olduklarını ve bunun için konunun uzmanlarıyla oluşturdukları kapsamlı bir ekiple çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. İki tiyatrocu vergilerin ve primlerin 2020 yılı sonuna kadar ötelenmesi ile ilgili taleplerinin devam ettiğini, kredi paketi taleplerine ise bir cevap alamadıklarını söyledi.

Yöntem ve Fırat, Anadolu Efes’in ‘Bizde Yerin Ayrı’ kampanyasına 1000 gösterim kartı alarak destek verdiğini ve bunun gibi birçok dayanışma ağı geliştirmek için çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.