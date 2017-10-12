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Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, 'Arda Turan'ı sopayla kovaladı!

12 Ekim 2017 20:35

Yılmaz Vural maskesi takan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, Arda Turan’ın maskesini takan kişiyi elinde sopayla sokak sokak kovaladı. Daha önce Canan Karatay’ı "bal zararlı" dediği için arı kıyafeti giyerek protesto eden Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, bu defa Türkiye Milli Takımı’nın 3-0 yenildiği İzlanda maçında oyundan çıkarken gülen Arda Turan’a tepki gösterdi. Yüzüne Yılmaz Vural’ın resminin bulunduğu maskeyi katan Keskin, Bursa sokaklarında Arda Turan’ın maskesini takan kişiyi kovaladı. Bursalılar, Arda Turan’ı kovalayan Keskin’e destek vererek, tezahürat yaptı.

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Tiyatrocu Bahtiyar Keskin&#39;Arda Turan&#39;ı sopayla kovaladı!

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