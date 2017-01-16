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Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

16 Ocak 2017 17:45

Van'da Liberta Sanat Topluluğu Oyuncuları tarafından, 'Kanlı Nigar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyicilerden büyük alkış alan oyunun sonunda sahneye çıkan Uğur Kaçmaz, kendisi gibi öğretmen olan Hüsne Gedik'e evlilik teklif etti. Sadık Şendil'in yazdığı, Ümit Pınaroğlu'nun yönettiği müzikli güldürü 'Kanlı Nigar', Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirci ile buluştu. Liberta Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan ve seyirci ile buluşan tiyatro oyununda, evi yanan Nigar karakterinin bulduğu yeni eve mahalli karakterlerin gelmesiyle ortaya çıkan komik hikâyeler anlatılıyor. Yaklaşık 2 saat süren müzikli güldürü oyununu 500 kişi izledi. Oyunun sonunda yönetmen Ümit Pınaroğlu bir konuşma yaparak, oyuna katkı sunanları sahneye davet etti. Sahneye çıkan ve Özalp İlçesi'nde öğretmenlik yapan Uğur Kaçmaz, kendisi gibi öğretmen olan Hüsne Gedik'e sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Hüsne Gedik, bir süre şaşkınlık yaşadı, ardından "Evet" diyerek teklifi kabul etti.

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