Tiyatro oyuncusu sahnede darp edildi!

Tokat'ta sahnelenen bir tiyatro oyununda seyircilere hitaben konuşma yapan A.S.Y., sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından darp edildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan gelen özel bir tiyatro ekibi Kanlı Nigar isimli oyunu sahnelemek için Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı'nda sahneye çıktı. Oyunculardan A.S.Y. ikinci perde başlamadan önce seyircilere hitaben bir konuşma yaptı ve seyircileri selamlayıp arkadaşlarını alkışladıktan sonra kulise yöneldi. Bu esnada sahne arkasından çıkan ve organizatör firma çalışanlarından olduğu öğrenilen S.Ş., A.S.Y.'ye kafa atarak darp etti. Sahnede yaşanan darp anı izleyicilerden büyük tepki alırken, A.S.Y.'nin hastanedeki tedavisinin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu, öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.