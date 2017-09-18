Tıraş makinesini vermeyen kuaföre, pompalı tüfekle saldırdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir berbere gelen ve işyeri sahibinden istediği tıraş makinesini alamayınca pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis, güvenlik kamerası tarafından görülenen olayın şüphelisi ve üç arkadaşını arıyor. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kişi, berber A.İ.'den tıraş makinasını istedi. A.İ., şuan da traş yaptığını veremeyeceğini söylemesi üzerine, kimliği tespit edilemeyen bu kişi küfür ederek işyerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra 3 arkadaşı ile birlikte tekrar gelen şüpheli, elindeki pompalı tüfek ile berber işyerine ve çevreye ateş etti. Berberde çırak olarak çalışan Abdurhanman S.(15), Yusuf S.(18) ve traş olan müşteri Rıfat K.(34), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Pompalı tüfekli zanlı ve 3 arkadaşı olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekli esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 3 kişi, tedavi altına alındı.