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TIR ve kamyonların karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

D-400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı

20 Ekim 2020 16:04

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 kamyon ve bir tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Hal kavşağında yaşandı. Süleyman Duman idaresindeki talaş yüklü kamyona, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen Mustafa Didek idaresindeki kamyon çarptı.

Bu esnada aynı yönde ilerleyen cam fabrikasına ait Ramazan Ümit Türer yönetimindeki TIR da, kamyonlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupası yerinden fırladı. Kaza anında araçlarda bulunan yanıcı maddeler alev aldı.

TIRın kupasındaki 3 kişinin yaralandığı kazada çıkan yangın Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

D-400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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