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TIR sürücülerinin ‘yol verme’ inatlaşması kazayla bitti

Kaza cep telefonu ile görüntülendi

18 Ekim 2021 20:06

Ankara'da sürücüleri trafikte birbirine yol vermemek için inatlaşan iki TIR'ın çarpıştığı kaza cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden iki TIR’ın sürücüsü, yol verme konusunda inatlaştı. Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki TIR’ın dorseleri bu sırada zaman zaman birbirine temas etti.

İki sürücü, 15 dakika boyunca bu şekilde seyrederken, iki TIR, sürücülerinin inatlaşması sonucu çarpıştı. TIR’ların çarpışma anı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hasarlı kaza nedeniyle yol kısa süre ulaşıma kapandı. 

Kaynak: DHA

tırkaza

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