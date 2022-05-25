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TIR şoföründen kinayeli paylaşım: Türkiyede yükü nasıl yükleriz; 1 günde ancak yükleriz!

25 Mayıs 2022 09:52

T24 Video Haber

Sosyal medyada bir TIR şoförünün paylaştığı video kısa sürede viral oldu. "Türkiyede yükü nasıl yükleriz" sorusuyla başlayan videoda TIR şoförü, bir gün içerisinde yaşadıklarını kısa kesitlelerle esprili bir dille anlattı.

TIR şoförü, TikTok hesabından paylaştığı videoda iş yerindeki işleyişi şu sözlerle tiye aldı:

"Mühendis gelir elini arkaya atar, gezer. "Şöyle yapalım, böyle yapalım, kaptan sen mi gideceksin, kaç günde gideceksin", ondan sonra gelir arabanın resmini çeker."

TIR şoföründen kinayeli paylaşımTürkiyede yük nasıl yüklenir?

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