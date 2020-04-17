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TIR köprüde asılı kaldı, şoför son anda kurtarıldı

17 Nisan 2020 08:48

ABD’de şiddetli rüzgardan savrulan TIR korkuluklara çarparak asılı kalırken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

ABD’nin Virgina eyaletinde bulunan Chesapeake kentindeki Elizabeth Nehri üzerindeki aşırı rüzgar nedeni ile Wayna B. Boone’nun kontrolündeki TIR savrularak çarptığı korkuluklarda asılı kaldı. Virginia Eyalet polisi, yaptığı açıklamada kazanın şiddetli rüzgar nedeni ile gerçekleştiğini aktarırken, TIRın boş olduğunu ve sürücünün kontrolü kaybetmesi neden ile savrularak korkuluklara çarptığını açıkladı. Polis, kaza sonucu asılı kalan kabinden sürücünün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade ederken, sürücüyü kurtarmadan önce asılı kalan kabinin güvenli bir şekilde halat yardımı ile köprüye bağlandığını açıkladı.

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abdtırköprüde asılı kalan araçVirgina eyaleti

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