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TIR'ın çarptığı otobüs alev alev yandı!

Araç sürücüsü hayatını kaybetti

14 Nisan 2021 21:02

Brezilya’da katran yüklü bir TIR, kavşaktan kontrolsüz şekilde geçiş yapan aracı biçmesinin ardından karşı yönden gelen otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev alırken, kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Coritiba eyaletine bağlı Campo Largo kentinde bulunan Botiatuva bölgesindeki Trevo da Morte kavşağında dün katran yüklü TIR, kavşaktan kontrolsüz şekilde geçiş yapan aracı biçmesinin ardından karşı yönden gelen otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev alırken, kazada araç sürücüsü 66 yaşındaki Antonio Mika hayatını kaybetti.

Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engellerken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

TIRotobüsçarpmayandıalevbrezilya

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