TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökme anı kamerada

Hindistan’da Çin sınırına yakın bir bölgede TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan’da Çin sınırındaki Uttarakhand bölgesinde bir köprü inşaat aracı taşıyan TIR'ın ağırlığını kaldıramayınca çöktü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde o sırada bir kişinin TIR'ın arkasında köprüde yürüdüğü görülüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, köprüde yürüyen kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu şoför ve diğer kişinin ise yaralandığı belirtildi.