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TIR'ın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı

13 Haziran 2021 15:18

Tekirdağ’ın Malkara yolunda tırın açık kalan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı. Dorseden kopan çekicinin sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 17 ABJ 838 plakalı çekici ve buna bağlı 17 ABD 933 plaka sayılı damperli dorse ile Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyir halinde iken açık kalan dorse, Ahievren Köprüsü olarak bilinen üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse üst geçide takılı kalırken, çekici ise dorseden koptu ve yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Köprüye asılı kaldı

Dorse köprüye asılı kalıp tehlike oluşturduğundan dolayı yol trafiğe kapatılarak, trafik geçişi bir süre köy içerisinden sağlandı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü ise Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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