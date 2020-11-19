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TIR'a çarpmamak için direksiyon kıran kamyon 11 aracı ezdi, kaza anı kamerada

Kazada 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi

19 Kasım 2020 08:45

İzmir'in Dikili ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 11 araca çarptı.

İzmir'den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki yük kamyonu şoförü trafik ışıklarında önündeki TIR'a çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarpan kamyon, karşı yola geçerek elektrik direği ve ardından otobüs durağına çarparak güçlükle durdu.

Kazada 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda çok sayıda maddi hasar yaşandığı öğrenildi.

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