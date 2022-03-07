TİP'ten 'yağ kuyruğu' videosu: Yedikçe doymayanlarla hesaplaşacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP öncesi dönemleri kast ederek söylediği, “Geçmişimizde büyüklerimiz hep söylerlerdi bize yağ kuyrukları, benzin kuyrukları vardı biz hep yaşadık” sözlerine yer verdi. Videoda “Yedikçe doymayanlarla hesaplaşacağız” denildi.

TİP, sanatçı Cem Karaca’nın “Yiyin efendiler yiyin” isimli şarkısına atıf yaparak bir video paylaştı. Videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP öncesi dönemde yağ ve benzin kuyruğu olduğunu anlattığı sözlerine yer verildi.

Videonun devamında ise son günlerde yağ fiyatlarına yapılan zamların ardından vatandaşların yağ almak için oluşturduğu kuyruklar gösterildi. Videoda “Yedikçe doymayanlarla hesaplaşacağız” denildi.