TİP, paylaştığı video ile Erdoğan'ın 2002'deki sözlerini hatırlattı: "Bu millet bu kadar unutkan değil"

T24 Haber Merkezi

Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılında iktidardaki koalisyon hükümetini eleştirirken söylediği sözlerin yer aldığı bir video hazırladı.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Erdoğan'ın çöpten yiyecek toplayan insanları, işsizliği ve yoksulluğu hatırlatarak söylediği sözler yer alırken, görüntülerde ise AKP hükümeti döneminde yaşanan işsizlik, yoksulluk ve çöpten yiyecek toplayan insanlar yer aldı.

TİP, videoyu Erdoğan'ın "Bu millet bu kadar unutkan değil" ifadeleriyle paylaştı.