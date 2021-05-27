T24 LogoT24 Logo
Haberler

TİP, paylaştığı video ile Erdoğan'ın 2002'deki sözlerini hatırlattı: "Bu millet bu kadar unutkan değil"

27 Mayıs 2021 10:59

T24 Haber Merkezi

Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılında iktidardaki koalisyon hükümetini eleştirirken söylediği sözlerin yer aldığı bir video hazırladı.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Erdoğan'ın çöpten yiyecek toplayan insanları, işsizliği ve yoksulluğu hatırlatarak söylediği sözler yer alırken, görüntülerde ise AKP hükümeti döneminde yaşanan işsizlik, yoksulluk ve çöpten yiyecek toplayan insanlar yer aldı. 

TİP, videoyu Erdoğan'ın "Bu millet bu kadar unutkan değil" ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye İşçi PartisiCumhurbaşkanı Erdoğan2002 yılıBu millet bu kadar unutkan değilvideo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Temmuz 2021

‘Trumpsever’ AKP iktidarına, Trump karşıtı Büyükelçi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci: Damat siyaseten gizlenmiştir ama arkadan ülkeyi o yönetmeye devam ediyor

Erdoğan’dan 15 Temmuz videosu: Bayrak inmez, ezan dinmez, Türkiye geçilmez

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler Melih Bulu’nun görevden alınmasını "Kayyumşah" şarkısı ile kutladı

İmamoğlu: Terör örgütünün oluşma yolculuğu 15 Temmuz'da yaşadığımız hain girişimden daha önemli bir yere oturmaktadır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24