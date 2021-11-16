T24 LogoT24 Logo
Haberler

TİP milletvekili Şık: Sedat Peker’in yalan söylediği delilleriyle ortaya çıkarılırsa hepimiz onu dinlemekten vazgeçelim

"Ama bunu da yapmıyorlar"

16 Kasım 2021 10:42

TİP milletvekili Ahmet Şık, "Bir savcı tüm iddiaları araştırsın. Sedat Peker’in yalan söylediği delilleriyle ortaya çıkarılırsa hepimiz onu dinlemekten vazgeçelim. Ama bunu da yapmıyorlar." dedi. 

Şık, FOX Çalar Saat programına katıldı. Şık, "Suriye iç savaşında bu iktidarın rolünü biliyoruz. Oradaki cihatçılara gönderilen silahları hepimiz biliyoruz. Gönderilenlerin arasından  geri dönenler ya da hiç gönderilmemiş burada dağıtılan silahların olduğunu düşünüyorum. Envantere kayıtlı değil bunlar. Herhangi birisi çıkıp bir şey yapmadı. Ben iktidara şunu sesleniyorum. Sedat Peker’e birtakım sıfatlarla hakaret ederek, suç örgütü lideri ciddiye almayın diyorlar, o bir meczup demeye getiriyorlar. Madem öyle bütün yargı teşkilatı ağzınızdan çıkacak bir tek talimata bakıyor. Görev verin. Bir savcı tüm iddiaları araştırsın. Sedat Peker’in yalan söylediği delilleriyle ortaya çıkarılırsa hepimiz onu dinlemekten vazgeçelim. Ama bunu da yapmıyorlar. Araştırma komisyonu kurulmasını önerdik." ifadesini kullandı. 

 

 

Ahmet ŞıkSedat Pekersavcıaraştırmadelildinlemekten vazgeçelim

Diğer Videolar

CHP'li Ağbaba: Emekliler, karanlıkta çürük sebze meyve topluyor

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Tarkan'dan Can Bonomo'ya Cesur erkeklerin moda tasarımcısı Hatice Gökçe

HDP’li Günay: Saraylarında ışıltılar içinde yaşarken Türkiye haklarına karanlık, zam dolu bir gelecek bıraktılar

“Fırıncılar size kızacak” sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt: Kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir

Erzurum’da kurt ayakta dondu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24