TİP milletvekili Şık: Sedat Peker’in yalan söylediği delilleriyle ortaya çıkarılırsa hepimiz onu dinlemekten vazgeçelim

TİP milletvekili Ahmet Şık, "Bir savcı tüm iddiaları araştırsın. Sedat Peker’in yalan söylediği delilleriyle ortaya çıkarılırsa hepimiz onu dinlemekten vazgeçelim. Ama bunu da yapmıyorlar." dedi.

Şık, FOX Çalar Saat programına katıldı. Şık, "Suriye iç savaşında bu iktidarın rolünü biliyoruz. Oradaki cihatçılara gönderilen silahları hepimiz biliyoruz. Gönderilenlerin arasından geri dönenler ya da hiç gönderilmemiş burada dağıtılan silahların olduğunu düşünüyorum. Envantere kayıtlı değil bunlar. Herhangi birisi çıkıp bir şey yapmadı. Ben iktidara şunu sesleniyorum. Sedat Peker’e birtakım sıfatlarla hakaret ederek, suç örgütü lideri ciddiye almayın diyorlar, o bir meczup demeye getiriyorlar. Madem öyle bütün yargı teşkilatı ağzınızdan çıkacak bir tek talimata bakıyor. Görev verin. Bir savcı tüm iddiaları araştırsın. Sedat Peker’in yalan söylediği delilleriyle ortaya çıkarılırsa hepimiz onu dinlemekten vazgeçelim. Ama bunu da yapmıyorlar. Araştırma komisyonu kurulmasını önerdik." ifadesini kullandı.