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Barış Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma gündem oldu: "Güvendiğiniz padişahınız, o da bir gün devrilir"

'Biz halktan tarafız siz bir günde 2500 asgari ücretlinin parasını harcayan Saray'ın' tarafısınız"

18 Aralık 2020 09:25

TBMM Genel Kurulu'nda hükümetin hazırladığı bütçeyi eleştiren  Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Atay, bütçeye kaynak bulunamadığı gibi tartışmaları eleştirdiği konuşmasında Pir Sultan Abdal'ın dizelerini dile getirerek, "Güvendiğiniz padişahınız, o da bir gün devrilir" dedi.

Bütçede kaynak bulunamadığı tartışmalarını hatırlatan Atay, Cumhurbaşkanlığı için farklı illerde yapılan sarayları, ihallelerde verilen garantileri, Cengiz Holding'e yapılan vergi muafiyetlerini hatırlatarak "Alın size kaynak" dedi. Konuşmasının devamında AKP sıralarına seslenerek taraflarımız netleşsin istiyorum diyerek, "'Biz halktan tarafız siz bir günde 2500 asgari ücretlinin parasını harcayan Saray'ın' tarafısınız. Biz Mahir’in, Yusuf’un, Deniz’in, Hüseyin’in, İbrahim’in tarafıyız, siz idam için çift el kaldıranların tarafısınız"  dedi. 

Atay sözlerinin sonunda Pir Sultan Abdal'ın "Yürü bre Hızır Paşa, Senin de çarkın kırılır, Güvendiğin padişahın, O da bir gün devrilir" dizelerini okudu. 

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Barış Atay'ın yaptığı konuşmatbmmGenel KurulPir Sultan Abdalşiirbütçe tartışmaları

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