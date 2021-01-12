TİP: Mehmet Cengiz, konuşması nedeniyle genel başkanımız Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), AKP'ye yakın iş insanı Mehmet Cengiz'in partilerinin genel başkanı Erkan Baş hakkında bir konuşması nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu. Erkan Baş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Söylediklerimde hakaret veya tehdit yok, parti programına da yazdığımız hedefimizi ifade etmişim. Mahkeme onların istediği kararı verse bile bende hiç 250 bin TL olmadı ve herkes emin olsun hiç olmayacak" dedi.

Erkan Baş şunları söyledi;

"Bende hiç 250 bin TL olmadı ve herkes emin olsun hiç olmayacak"

"Bunu düşündükçe gülüyorum... 1- Adam herkesi kendi gibi sanıyor. Mahkeme onların istediği kararı verse bile bende hiç 250 bin TL olmadı ve herkes emin olsun hiç olmayacak :)) 2- Söylediklerimde hakaret veya tehdit yok, Parti programına da yazdığımız hedefimizi ifade etmişim."

Türkiye İşçi Partisi de Twitter hesabından olayla ilgili bilgi paylaştı ve şunları yazdı; "Sözümüzün arkasındayız"

"5'li müteahhit çetesinin yıldızı Mehmet Cengiz aşağıdaki konuşma nedeniyle Genel Başkanımız Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. Sözümüzün arkasındayız: İşçi iktidarı kurulduğunda, patronların alın teriyle çalışan emekçilerden gasp ettiği her şeyi ellerinden alacağız."