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TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: Sistematik bir şekilde işçi katliamı yaşanıyor

Kadıgil, fabrikada kalp krizi geçirerek 31 yaşında hayatını kaybeden Hayri Burak Gül'ün fotoğrafını gösterdi

06 Kasım 2021 08:58

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; fabrikada kalp krizi geçirerek 31 yaşında hayatını kaybeden Hayri Burak Gül'ün fotoğrafını gösterdi. Kadıgil, "İşçi arkadaşlarımızın berbat çalışma koşullarına karşı yüz gündür sürdürdükleri bir direniş vardı. Bu direnişin greve dönüştüğü 73. günde, dün bu fabrikada bir işçi öldü. Sistematik bir şekilde işçi katliamı yaşanıyor” dedi. 

Kadıgil, "İş cinayetinde hayatını kaybeden binlerce emekçinin kanı AKP iktidarının üzerindedir. İşçiler için yarattığınız bu kâbus düzenin sebebi, iktidarınızın patron iktidarı olmasıdır" diye konuştu.

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