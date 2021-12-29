TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Deniz Poyraz mesajı: Sonuna kadar HDP'nin yanındayız

HDP İzmir il binasına 17 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesine dair davanın ilk duruşması İzmir Bayraklı Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor

Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasında konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, HDP ile dayanışma mesajı verdi. Baş, "Kürt halkı özgürleşene kadar bu ülkede hep birlikte barışı kurana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Baş, konuşmasının devamında "Sonuna kadar HDP'nin yanındayız" mesajını dile getirdi.