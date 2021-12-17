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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: AKP'li vekiller muhalefete söz vermemek için soru sorma hakkını böyle kullanıyor

"AKP’li vekiller muhalefete söz vermemek adına bu hakkı böyle verimli (!) kullanıyor, bilinsin istedim"

17 Aralık 2021 16:31

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında her madde bitince iç tüzük gereği bakana soru sormak için vekillerin 1'er dakika söz alabildiğini ve AKP'li vekillerin de muhalefete söz vermemek adına bu hakkı nasıl kullandıklarına dair 1 dakikalık bir video paylaştı. 

Erkan Baş, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in konuştuğu videoya şu notu düştü; 

"TBMM’de 'Bütçe görüşmeleri' devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde iç tüzük gereği madde bitince Bakan’a soru sormak için vekiller 1’er dakika söz alabiliyor. AKP’li vekiller muhalefete söz vermemek adına bu hakkı böyle verimli (!) kullanıyor. Bilinsin istedim."

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