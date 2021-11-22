T24 LogoT24 Logo
Haberler

TİP Başkanı Baş: Süleyman Soylu 'Duvar' kitabını okusa 'Kim bu yakışıklı, aa benmişim’ diye tepki verecek

“Kendisini bulabileceği bir kitap"

22 Kasım 2021 17:13

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal, Timur Soykan editörlüğünde hazırlanan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının yer aldığı Duvar kitabını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hediye etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, hediyeye ilişkin olarak, “Süleyman Soylu 'Duvar' kitabını okusa 'Kim bu yakışıklı, aa benmişim’ diye tepki verecek” yorumunu yaptı.

Halk TV yayınına bağlanan Baş, “Kendisini bulabileceği bir kitap. Komisyon üyeleri arasındaki milletvekillerine de tespit edilecek” dedi.

TIKLAYIN | TİP milletvekili Kadıgil, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in iddialarının yer aldığı Duvar kitabını hediye etti

 

 

TİPErkan BaşSüleyman SoyluDuvarkitap

Diğer Videolar

AKP'den istifa ederek 1000 üye ile İyi Parti'ye katıldı; rozetini Akşener taktı

Bilgisayar mühendisleri ve beyin göçü; 10 bin mezun nerede, ne yapıyor?

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın geçmişte trafikte bir aileyle sohbet ettiği anlar

Mersin'de aracını kurtarmak isteyen sürücü, akıntıya kapıldı

3 futbolcu aynı anda dömivoleye kalktı, hiçbiri topa vuramadı

Kasiyer, maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı; "Ara polis gelsin ara"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24