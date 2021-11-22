TİP Başkanı Baş: Süleyman Soylu 'Duvar' kitabını okusa 'Kim bu yakışıklı, aa benmişim’ diye tepki verecek

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal, Timur Soykan editörlüğünde hazırlanan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının yer aldığı Duvar kitabını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hediye etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, hediyeye ilişkin olarak, “Süleyman Soylu 'Duvar' kitabını okusa 'Kim bu yakışıklı, aa benmişim’ diye tepki verecek” yorumunu yaptı.

Halk TV yayınına bağlanan Baş, “Kendisini bulabileceği bir kitap. Komisyon üyeleri arasındaki milletvekillerine de tespit edilecek” dedi.

TIKLAYIN | TİP milletvekili Kadıgil, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in iddialarının yer aldığı Duvar kitabını hediye etti