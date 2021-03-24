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Tinay’dan yeni albüm: Sadece Türkü

Müzisyen Tinay, sevilen 10 türküyü özgün vokaliyle seslendirdi

24 Mart 2021 16:47

T24 Kültür Sanat

Kendi bestelerinin yer aldığı İlk albümünü 2019 yılında yayınlayan müzisyen Tinay, bu kez sevilen türküleri özgün vokali ile seslendirdi. 

“Sadece Türkü” adıyla hazırlanan 10 şarkılık yeni albüm DokuzSekiz Müzik yapımcılığında yayımladı.

Düzenlemelerini Saki Çimen’in hazırladığı dingin, akustik bir çizgide kaydedilen albümde, “Çemberimde Gül Oya”, “Beyaz Giyme”, “Bir Ay Doğar” gibi unutulmayan eserler, Tinay’ın duru yorumuyla yeniden dinleyici ile buluştu. 

"Sadece Türkü" albümü, ilk videosu olarak kaydedilen "Çemberimde Gül Oya" ile birlikte yayına girdi. Albümde yer alan tüm şarkılar için hazırlanan tematik videoların önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacağı bildirildi.

Tıklayın: Çemberimde Gül Oya

‘Sadece Türkü’ albümünde yer alan türküler şunlar:

  1. Vardım Dostun Bahçasına
  2. Denizde Karartı Var
  3. Akşam olur Karanlığa Kalırsın 
  4. Bir Ay Doğar
  5. Çemberimde Gül Oya
  6. Deniz Üstü Köpürür
  7. Drama Köprüsü 
  8. Ayletme Beni 
  9. Beyaz Giyme
  10. Yeni Cami Avlusunda
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