Tinay’dan yeni albüm: Sadece Türkü

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Kendi bestelerinin yer aldığı İlk albümünü 2019 yılında yayınlayan müzisyen Tinay, bu kez sevilen türküleri özgün vokali ile seslendirdi.

“Sadece Türkü” adıyla hazırlanan 10 şarkılık yeni albüm DokuzSekiz Müzik yapımcılığında yayımladı.

Düzenlemelerini Saki Çimen’in hazırladığı dingin, akustik bir çizgide kaydedilen albümde, “Çemberimde Gül Oya”, “Beyaz Giyme”, “Bir Ay Doğar” gibi unutulmayan eserler, Tinay’ın duru yorumuyla yeniden dinleyici ile buluştu.

"Sadece Türkü" albümü, ilk videosu olarak kaydedilen "Çemberimde Gül Oya" ile birlikte yayına girdi. Albümde yer alan tüm şarkılar için hazırlanan tematik videoların önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacağı bildirildi.

Tıklayın: Çemberimde Gül Oya

‘Sadece Türkü’ albümünde yer alan türküler şunlar: