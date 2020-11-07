Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

'İspanyol Meyhanesi', 'Ayrılanlar İçin', 'Sen Neredesin' ve 'Bugün Yarın Daima' gibi unutulmaz eserlere imza atan 74 yaşındaki sanatçı, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk için Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Selçuk’un eşi Handan Selçuk taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Selçuk’un yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ile sanat ce müzik dünyasında çok sayıda isimle sevenleri katıldı.

"Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama insan olarak çok tatlı bir çocuktu"

Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, "1960 yılından beri tanırdım Timur'u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu" diye konuştu

Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı Ahmet Güvenç, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" dedi.