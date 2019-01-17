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Timsahla burun buruna geldi

17 Ocak 2019 14:21

Kolombiya'da sahilde arkadaşları ile yürüyüş yapan bir adam, denizden çıkmaya çalışan bir çifti izlerken, çalıların arasından denize inen timsahla burun buruna geldi. Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda yaşanan olayda, timsahı son anda fark ederek hızla kaçan adamın ve çevredekilerin yaşadığı korku amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Yetkililer, plaj sakinlerine parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının olumlu bir işaret olduğunu söyledi. Milli Park Direktörü Luz Elvira Angarita, bölgede timsah görmenin normal olduğunu belirtti ve Bu habitatların yalnızca insanların zevk alması için değil, aynı zamanda vahşi hayvan türlerinin korunması için olduğunu hatırlamak önemlidir dedi. Olayın ardından plajdakiler tahliye edildi.

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