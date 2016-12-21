Time dergisi seçti: 2016 'nın en iyi filmi Moonlight (Ay Işığı)

En iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi film müziği dallarında Altın Küre adayı olan, bağımsız sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Gotham Ödülleri töreninde en iyi film seçilen Moonlight, Time tarafından da 2016’nın en iyi filmi olarak belirlendi. İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında zamansız bir film olan Moonlight, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor.