Tilki ile kedinin, kedi ile köpeğin dostlukları kameralara böyle yansıdı

Gümüşhane kent merkezinde bir kedinin her akşam köpeğin sırtına çıkarak uyuması soğuk kış günlerinde görenlerin içini ısıtırken, ArzularKabaköy beldesinde evin içine kadar giren tilki evin kedisiyle yanyana görüntülendi.

Yılın son gününde görenlerin içini ısıtan görüntülerin adresi Gümüşhane oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir pastanenin önünde esnaflar tarafından beslenen kedi ve köpeğin dostluğu ile ArzularKabaköy beldesinde tilki ve evcil hayvan olan kedinin yanyana görüntülenmesi görenlerin içini ısıttı.

Her gün akşam saatlerinde pastanenin önüne gelen kedi ve köpek burada besleniyor ve birbirleriyle oyun oynuyor. Kedi ve köpeğin yakınlaşması cadde üzerinden geçen vatandaşları hem şaşırtıyor hem de ilgilerini çekiyor. Hayvanları besleyen esnaflar vatandaşların sürekli kedi ve köpeğin fotoğrafını çektiğini belirtirken, vatandaşlar kedi ve köpeğin dostluğunun insanlara örnek olması gerektiğini söyledi.