Tiktok videosu çeken Mustafa Sarıgül, çekim öncesi yanındaki kadınları böyle uyardı

Partisinin propagandası için çektiği Tiktok videolarıyla bir çok kez sosyal medyada gündem olan TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tiktok'ta kadınlarla birlikte yürüdüğü ve "Güçlü kadınlar, güçlü Türkiye" mesajı verdiği videonun kamera arkası sosyal medyada paylaşıldı.

"Güçlü kadınlar güçlü Türkiye için yürüyoruz" diyen Sarıgül'ün çekim öncesinde kadınlara yaptığı "Yavaşça yürüyoruz" uyarısı dikkat çekti.

Video birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tiye alındı.