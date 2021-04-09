Tiktok Fenomeni Dilan Koç yardım istedi: Diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum

Tiktok Fenomeni olan Dilan Koç, çektiği bir video ile 2 gündür tehdit aldığını dile getirdi.

Ağlayarak çektiği video ile açıklama yapan Dilan Koç, Sidar Alanç ve yakınları tarafından ölüm ve cinsel saldırıyla tehdit edildiğini belirterek yardım istedi.

Çektiği videoda kendisine sahip çıkılmasını isteyen Koç, ''Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok, bana şimdi yardım edin lütfen" ifadelerini kullandı. Koç, çektiği videoda belirttiği isimler tarafından kendisine ''Seni öldürüp, parçalarını bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız'' denerek tehdit edildiğini söyledi.

Twitter kullanıcıları, ''Dilan Koç yalnız değildir'' hashtag'i ile Koç'a destek verdi.