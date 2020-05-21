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Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada

21 Mayıs 2020 16:21

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yolcu kapasiteleri yarıya düşürüldü. Ancak bazı bölgelerde minibüs sürücülerinin kapasitelerinin üzerinde yolcu aldıkları görüldü.
İstanbul Arnavutköy'de yolcu doldu bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsün tıklım tıklım olduğu görüldü. Sosyal mesafesiz yolculuk bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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