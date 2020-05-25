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Tıkanan lavabosu için aldığı çözücü bomba gibi patladı; yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

25 Mayıs 2020 18:04

Reklam sektöründe çalışan Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosunu açmak için aldığı kimyasal çözücünün patlaması sonucunda yüzünden yaralandı. Yüzünde 2'inci derecek yanıklar oluşan Atay, haklarını aramak için adli makamlara başvuruda bulunacağını söyledi.  

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir’de Özlem Atay, tıkanan mutfak lavabosu için cuma günü markete giderek lavabo açıcı aldı. Eve dönen Atay, kullanım talimatları doğrultusunda ürünü lavaboya dökerek sıcak suyu eklemeye başladı. Suyu eklediği sırada kimyasal madde olan lavabo açıcı patladı.

Atay önce gaz patlaması yaşandığını düşündü ancak yüzünde büyük bir acı hissedince yandığını söyleyerek annesinden yardım istedi. Bunun üzerine annesi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye giden Özlem Atay tedavi altına alındı.

Markete gidip aldığı çözücüyü lavaboya döktüğünü anlatan Atay sonrasını şöyle anlattı:

"Ne olduğunu anlayamadım. Annem direk soğuk suyun altına soktu beni. Ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler ve tedavi altına aldılar beni. Yanık ve yüzümdeki hasarla ilgili raporlarımı aldık. Yüzüme bu denli zarar verdi. Bu ürün ve üreticileri konusunda hukuksal olarak hakkımı arayacağım. Çarşamba günü avukatımla birlikte adliyeye giderek şikayetimizi bulunacağız."

Özlem Atay’ın Avukatı Kübra Oktay ise, “Sonuna kadar müvekkilimin elem ve kederini karşılayacak, başka vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına yüksek bedelli maddi ve manevi bir tazminat davası açacağız. Daha da önemlisi kamu düzeninin ilgilendirdiği için sonuna kadar takipçisi olacağız. İlgili ürününün başka vatandaşlarımıza zarar vermemesi için toplatılmasını talep edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

 

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