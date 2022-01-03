TikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletlilere toplamda 17 bin lira ceza

Antalya'nın Konaklı Mahallesi’nde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada, 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü uygulama noktasından ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Üstelik motosikletlerden biri, aracını tek teker üzerinde kullandı.

O sırada yol kenarında bir gencin de telefonla olayı çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi TikTok videosu yapmak için çektiği belirlendi.

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Çekimi yapan A.I.’nın ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettikleri kaçan 3 motosiklet sürücüsü de yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren şahıs hakkında CMK 179/3 trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, A.I. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı.