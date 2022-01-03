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TikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletlilere toplamda 17 bin lira ceza

3 sürücünün de sürücü belgeleri süresiz iptal edildi

03 Ocak 2022 21:12

Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.
 
Antalya'nın Konaklı Mahallesi’nde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada, 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü uygulama noktasından ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Üstelik motosikletlerden biri, aracını tek teker üzerinde kullandı.
 
O sırada yol kenarında bir gencin de telefonla olayı çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi TikTok videosu yapmak için çektiği belirlendi.

17 bin lira ceza kesildi

Çekimi yapan A.I.’nın ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettikleri kaçan 3 motosiklet sürücüsü de yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren şahıs hakkında CMK 179/3 trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, A.I. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı.
 
Ayrıca, her 3 sürücüye de 2918 SKTK’nın ilgili maddelerinden toplamda 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 3 sürücünün de sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.
 
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