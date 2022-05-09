TikTok'ta vaaz veren hoca: 70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi!

"Hasanhocaa" ismiyle vaaz videoları paylaşan kişinin son videosunda söyledikleri gündem oldu. Hoca verdiği vaazda, “7 dünya büyüklüğü bir evin olacak ya. Neden namaz kılmıyoruz? 70 tane hurin olacak. Hap kullanmayacaksın” dedi.

TikTok'ta 'vaaz' veren "hasanhocaa" adlı kullancınıın paylaştığı videolar dikkat çekti. "hasanhocaa" isimli hesapta paylaşılan videodaki vaazda şu ifadeler kullanıldı:

“7 dünya büyüklüğü bir evin olacak ya. 70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi. Afedersin top sektireceğiz ya. Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin. Neden kılmıyoruz bu namazları? Neden tutmuyoruz bu Allah’ın sözünü? Aşkım yattın mı deyince yatmış numarası yapmayacağız. Yatmadım diyeceğiz. Nereye yatıyoruz cennetteyiz.”