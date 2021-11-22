TikTok'ta paylaştığı market heyecanı viral oldu: "O fincan takımlarını kimseye yedirmemem lazım"

Bir zincir markete gelen indirimli fincan takımlarını almaya giden kadının, TikTok'ta paylaştığı video viral oldu.

'Döndüm18' isimli bir TikTok kullanıcısı, bir zincir markete gelen indirimli fincan takımlarını almak için markete giderken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Viral olan video kısa sürede 2 milyona yakın izlenme elde etti.

Videoda, markete gitmek için erken uyanan ve eşinin kredi kartını alan kadın, yolda yürürken çevreyi anlatarak ilerledikten sonra markete gelmesini beklediği fincan takımlarını alıyor.