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TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı!

Yayınlanan videolarda Suriye’den Lübnan’a araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı

04 Şubat 2021 16:28

Dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya sahip video paylaşım uygulaması TikTok’taki bir hesapta, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan’a belirli bir ücret karşılığında kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli video yayınlandı. Yayınlanan videolarda Suriye’den Lübnan’a araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı.

DHA'nın haberine göre, insan kaçakçılığı şebekesinin sosyal medya üzerinden reklam yaparak, bir de kaçakçılık tarifesi yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Suriye’deki rejimden Lübnan’a kaçak yollarla gitmenin bedeli olarak, Dera kentinden 2 bin 858 TL, Şam’dan 1429 TL, Humus’tan 1072 TL, Afrin’den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi 500 binin üzerinde kişinin, Suriye’deki 10 yıllık iç  savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 5 buçuk milyon Suriyeli mülteci Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır’a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edilmişti. Bunların 3,6 milyonu Türkiye’ye, 950 bini Lübnan’a, 670 bini de Ürdün’e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

Kaynak: DHA

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