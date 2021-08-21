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TikTok'a yüklemek için video çekerken hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekipler Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi

21 Ağustos 2021 09:29

İstanbul Esenyurt’ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Doğan kuzeni Helen M. ziyaret etmek için Esenyurt’ta bulunan evlerine geldi. Güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğan'ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Doğan, yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.(İHA)

İstanbul Esenyurt

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