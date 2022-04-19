TikTok fenomeni boynuna ‘Çağrı Sarıgül’ yazdı; Sarıgül gençlere mesajını yine masaya vurarak verdi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya fenomenleriyle buluştu. Çektiği videolar ile gündem olan Sarıgül, bunlara bir yenisini daha ekledi. TikTok fenomeni Nurseli Aksoy’un boynuna yazdığı ‘Çağrı Sarıgül’ yazısının dikkat çektiği videoda Sarıgül gençlere mesajını yine masaya vurarak verdi.

Türkiye’de siyasi çalışmalarına kurduğu TDP ile devam eden Mustafa Sarıgül, seçim kampanyası için de TikTok’ta videolar yayınlıyor. Sarıgül bu kez de çektiği video ile gençlere seslendi.

"Çağrı Sarıgül"

TikTok fenomeni Nurseli Aksoy, Sarıgül ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Nurseli Aksoy'un, boynuna ‘Çağrı Sarıgül’ yazdığı ve “Herkesin derdi ben olmuştum. Gerçekten ben olmuşum” sözlerine Sarıgül şöyle cevap veriyor:

“Hiç merak etme ben hepinizin dertlerinin ne olduğunu biliyorum. Bütün gençlerin dertlerini çözmek için mücadele veriyorum” diyerek masaya vurdu. Söz konusu video sosyal medyada büyük beğeni kazandı.