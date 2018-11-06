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Ticaret Odası Başkanı seminere gelmeyenlere sitem etti: 50 işletmeden 5'i gelmiş, üzülüyorum

06 Kasım 2018 19:44

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 'Türkiye ve Trakya'da Coğrafi İşaretler' konulu seminere, bu çalışmalardan gelir elde edecek 50 işletmeden 5'inin katılmasına tepki göstererek, "Biz istediğimiz kadar seminer yapalım, coğrafi işaretle ilgili çalışmalar yapalım. Değerli hocamız gelsin, seminer versin ama konunun muhatapları, konudan faydalanacak insanlar, bu işten ticari olarak para kazanacak insanlar salonda yok. Üzülüyorum" dedi.

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