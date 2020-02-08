Ticaret Bakanı Pekcan soru sormak isteyen gazeteciye 'evet', İçişleri Bakanı Soylu 'hayır' dedi; mikrofonlar kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden sarsılan Elazığ'da valilik kriz merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplantıda sırayla Soylu, Kurum ve Pekcan konuştu. Son sözü alan Pekcan, "Efendim soru alıyor musunuz?" diyen gazeteciye "Evet, basından mı?" yanıtını verdi. Soylu ise araya girerek "Yok soru almıyoruz arkadaşlar" dedi.

Soylu'nun yanıtı sonrası masadaki mikrofonlar kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak tarihinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin vurduğu Elazığ’da 37, Malatya‘da ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.