Ticaret Bakanı Muş'un 2019'daki videosu yeniden dolaşımda: "Dolar 8 lira, 10 lira olacak dediler, hiçbiri olmadı”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 2019 yılında paylaştığı 'dolar' videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Muş twitter hesabından paylaştığı video da "Türkiye batacak, bitecek dediler. Dolar 8 lira, 10 lira olacak dediler. IMF ile anlaşacaksınız dediler. Faizleri indiremezsiniz dediler. Hiçbiri olmadı. Felaket tellalları kaybetti. Türkiye kazandı. Dimdik ayaktayız elhamdülillah…" ifadeleri yer alıyor.

Video da Nevşin Mengü, Emin Çapa, Selçuk Geçer, Murat Muratoğlu, Atilla Yeşilada, Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu, Şirin Payzın, Meral Akşener gibi isimlerin ekonomi ve dolar yorumları yer alıyor.