THY'den buzlanmaya 'teknolojik' çözüm: Damacana!

İstanbul’da artan kar yağışı, havayolu trafiğini de etkiledi. Bazı uçuşlar iptal edilirken, bazı uçuşlar sıkı kontrollerin ardından gerçekleşebildi. Karlı ve soğuk havalarda uçakların dış yüzeylerinde birikmiş buz, don ve karın arındırılması, uçakların yüzeyinde uçuş sırasında bu tip birikimlerin olmasının engellenmesi için önleyici sıvılar uçağa sıkılıyor ve uçağa deicing işlemi uygulanıyor. Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas’ın, Twitter’dan paylaştığı videoda ise havaalanlarında yer hizmeti veren TGS isimli firmanın çalışanlarının 'deicing işlemini' uçağın üstüne damacanayla bir sıvı dökerek ve damacanayı uçağın kanadının üzerinde gezdirerek yapmaya çalıştıkları görünüyor. Manas uçağın içinden çektiği bu görüntüleri "Bu rezilliği bize yaşatanlara teşekkürü borç biliriz. Uçaklar TGS tarafından böyle Deicing yapılıyorsa bu uçaklara nasıl bineceğiz?" notuyla paylaştı.