T24 LogoT24 Logo
Haberler

THY'den buzlanmaya 'teknolojik' çözüm: Damacana!

11 Ocak 2017 11:00

İstanbul’da artan kar yağışı, havayolu trafiğini de etkiledi. Bazı uçuşlar iptal edilirken, bazı uçuşlar sıkı kontrollerin ardından gerçekleşebildi. Karlı ve soğuk havalarda uçakların dış yüzeylerinde birikmiş buz, don ve karın arındırılması, uçakların yüzeyinde uçuş sırasında bu tip birikimlerin olmasının engellenmesi için önleyici sıvılar uçağa sıkılıyor ve uçağa deicing işlemi uygulanıyor. Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas’ın, Twitter’dan paylaştığı videoda ise havaalanlarında yer hizmeti veren TGS isimli firmanın çalışanlarının 'deicing işlemini' uçağın üstüne damacanayla bir sıvı dökerek ve damacanayı uçağın kanadının üzerinde gezdirerek yapmaya çalıştıkları görünüyor. Manas uçağın içinden çektiği bu görüntüleri "Bu rezilliği bize yaşatanlara teşekkürü borç biliriz. Uçaklar TGS tarafından böyle Deicing yapılıyorsa bu uçaklara nasıl bineceğiz?" notuyla paylaştı.

ETİKETLER

deicingTürkiye Fütüristler DerneğiAlphan Manas

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24