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THY'den 'İstiklal Marşı' klibi: 'Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor'

THYY, hazırladığı video klipte Türkiye'deki bölgelerden kaydedilen sesleri İstiklal Marşı'na uyarladı

12 Mart 2021 16:44

Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için hazırladığı video klipte Türkiye'deki bölgelerden kaydedilen sesleri İstiklal Marşı'na uyarladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için 'İstiklal'in Sesi' adlı film hazırladı.

Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için bir video klip hazırladı.

'İstiklal'in Sesi' isimli video klipte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kaydedilen sesler İstiklal Marşı'na uygun olacak şekilde kurgulandı.

Klipte ayrıca, "Kulak verin, Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor" ifadelerine yer verildi.

thyklip100. yılistiklal marşımarş

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