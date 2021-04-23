Thodex'e abone olan kişilerin kimlikleriyle beraber olan fotoğrafları ifşa oldu

Kripto para yatırım platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 2 milyar dolarla beraber kayıplara karışmasının ardından, platforma abone olan kişilerin kimlikleriyle birlikte çektikleri fotoğraflar ifşa oldu.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, binlerce kişinin Thodex platformuna abone olurken güvenlik amacıyla yüklediği kimlikleriyle beraber olan fotoğrafları ifşa oldu.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 2 milyar dolarla birlikte kayıplara karışmasının ardından mağduriyet yaşayan kullanıcılar, şimdi de açık kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğrafların ifşa olmasının olası tehditleriyle karşı karşıya.